Bienenstich gegen Diebe

Die lieben Bienen...! Fast jeder mag sie, fast jeder will sie aktuell auf dem Balkon oder im eigenen Garten haben. Die Zahl der Hobby-Imker und -Einsteiger nimmt zu. Nicht nur Naturschützer sind hin und her gerissen: Erhöht es das Bewusstsein für die Umwelt? Sorgt es für Verdrängung der wahren Ursachen und ein reines Gewissen? Sollten Laien besser die Finger von der Arbeit mit Tieren und der Produktion von Lebensmitteln durch Tiere lassen? Aber wenn sich nur eine Profi-Elite damit befasst, was sollen die anderen als schützenswert empfinden, wenn der Bezug dazu fehlt bzw. kaum möglich ist? Da ist einiges abzuwägen. Andere haben sich schon entschieden und schaffen Tatsachen – durch den Diebstahl von Bienenvölkern (siehe dritte Lokalseite). Das geht, wie jeder Diebstahl, natürlich gar nicht! Leider wissen die Bienen nicht, wer da seine Langfinger nach ihrem Honig oder ihrer Königin ausstreckt. Ein paar stichhaltige Argumente wären hier gefragt...

