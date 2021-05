Multitalent Raps

Die Felder leuchten weithin in prächtigem Gelb: Der Raps blüht. Schon gesehen?

Goldgelb blühender Raps – nicht nur auf dem Foto mit dem „Kunstkehrer“, sondern auch draußen in der Natur ist das blühende Multitalent zurzeit zu sehen. Multitalent, weil Raps vielfach verwendet wird. Rapsöl eignet sich zum Anbraten, für Salatdressing, zum Herstellen von Margarine und Kosmetika. Aus Raps wird eiweißreiches Tierfutter hergestellt und – nicht zu vergessen – auch Honig. An einigen Feldern im Peiner Nordkreis sind zurzeit Bienenkästen aufgestellt: Rapsblüten sind besonders reich an Nektar und Pollen, perfekt für eine große Honigernte. Großeinsatz für die Bienen: Raps blüht vier Wochen.

