Zeichen setzen

Braune Gesinnungen – sie haben nirgendwo etwas zu, auch nicht in unserer Stadt. Vor etwa zehn Jahren, nachdem ein Aufmarsch der Nazis in Peine nicht verhindert werden konnte, gründete sich das Peiner Bündnis für Toleranz. Unter dem Motto „Bunt statt braun“ wurden seither schöne, bunte Feste gefeiert. Die Corona-Situation lässt ein Fest in diesem Jahr nicht zu – aber es gibt eine Kundgebung. Heute. 11 Uhr. Auf dem Marktplatz. Kommen Sie, lassen Sie uns ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen.