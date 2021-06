Nachsitzen bei der Natur

Durchbruch beim Durchfluss in Lengede. Das Projekt am dortigen Kaskadenwehr hat nicht nur einen sperrigen Namen („Herstellung der Durchgängigkeit der Fuhse am Kaskadenwehr Lengede“), es war auch eine echte Sperre für die Fische und zudem eine Gefahr bei Hochwasser. Beides soll nun vorbei sein. Nach dem Eingriff des Menschen, der dort einst ein Wehr baute, musste der Mensch eingreifen, damit die Natur wieder einigermaßen alleine zurecht kommt. Nun können die Fische weiterschwimmen, das Hochwasser kann sich vor Ort in der dafür vorgesehenen Fläche verlieren. Der nach ersten Erkenntnissen erfolgreiche Rückbau des vorherigen Aufbaus, lässt eigentlich, wie fast immer, nur einen Rückschluss zu: Die Natur weiß schon am besten, wo es langgehen soll! Aber das war und ist ein teilweise sehr schmerzhafter Lernprozess für den Menschen. Hier und da dachte er, er könne der Natur (s)einen Weg aufzwingen. Deswegen muss er ab und zu nachsitzen und, wie in Lengede, nacharbeiten.

