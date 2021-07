Lieblose Bedingungen

Treten Sie ein, schauen Sie sich meinen Garten an! Die Veranstaltungsreihe „Die offene Pforte“ ist eigentlich eine gute Sache. Angesichts meines so gar nicht grünen Daumens sollten das Pflichttermine für mich sein. Zum Glück habe ich derzeit keinen Garten, nur mein hier bereits erwähntes Balkon-Kräuterbeet, das auch irgendwie schon nicht mehr so richtig gut aussieht. Nun will ich hier keineswegs eine Stab brechen für diese unattraktiv sterilen Schottergärten, aber das ist so das, was ich an Gartenpflege wohl gerade noch hinbekäme. Alles andere wäre eher ein Desaster bei einer offenen Pforte. Das Etikett „pflegeleicht“ oder „braucht wenig Wasser“ für zu pflanzende Pflanzen im Garten reicht bei mir nicht. „Überlebt auch unter härtesten und lieblosesten Bedingungen“ wäre leider eher das, was in meinem Garten eine Chance haben könnte.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?bsof/hspinbooAgvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de