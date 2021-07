Hilfe zu bekommen, aber auch helfen zu können: Es ist berührend, was die Helfer aus Sophiental wie auch Betroffene aus dem Hochwassergebiet berichten. Dass da einer einfach so mit Trocknungsgeräten hinfährt – „wie ein Wunder – absolut ungewöhnlich in diesen überwiegend egoistischen Zeiten“, heißt es in einer Dank-Mail aus Metternich. Stimmt!

