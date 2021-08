Ein Gewinn für uns alle

Ohne die Bereitschaft vieler Menschen, freiwillig für andere, für das Gemeinwohl, aktiv zu werden, liefe gar nichts. Erst die vielen Ehrenamtlichen tragen mit ihrer Freiwilligenarbeit wesentlich dazu bei, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten. Damit sorgen sie für Stabilität der demokratischen Strukturen. Die helfenden Hände sorgen dafür, dass individuelle Teilhabe glückt, Integration gelingt und kulturelles Leben stattfindet – und dass auch in einem medizinischen Notfall jemand zur Stelle ist. Die 4. Ehrenamtsbörse am Samstag, 11. September, auf dem Marktplatz in Peine wird aufs Neue sichtbar machen, wie stark die Peiner Organisationen, Verbände und Initiativen durch das Ehrenamt sind. Und die Börse wird auch sichtbar machen, wie vielfältig die Möglichkeiten der Freiwilligenarbeit sind, wie ein jeder mit seinen individuellen Talenten selbst im Kleinen Großes bewirken kann. Im Alltag agieren diese Freiwilligen meist in bescheidener Stille. Deshalb wäre ein Besuch der Börse eine gute Gelegenheit, den Akteuren Respekt und Wertschätzung zu zollen. Und auch eine gute Gelegenheit dafür, für sich selbst eine passende Betätigung zu finden. Schon ein paar Stunden Freiwilligenarbeit im Monat reichen aus, das Leben im Peiner Land ein Stück weit besser zu machen – ein Gewinn für alle!

