Wenn Bilder „wandern“

Wenn schon nicht das Wetter, so hält doch wenigstens der „Kultursommer“, was er verspricht: schöne Veranstaltungen. Die „Spurensuche“ in Wense läuft noch, danach treten bildende Künstler in Aktion, laden in ihre Werkstätten ein. Für Anfang Oktober zeichnet sich eine etwas verrückte Aktion ab. Malerin Britta Ahrens zieht um. Nein, ihre vielen, Bilder werden nicht Umzugswagen gepackt, sondern in einer Menschenkette weitergegeben, vom alten Atelier zum neuen Atelier. Kunst in Bewegung im wahrsten Sinne des Wortes.

