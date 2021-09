Nein, meist kriegen wir nicht mit, was nachts auf den Straßen so los ist. Die Polizei schon!

Autofahrer, die sich mit quietschenden Reifen der Polizeikontrolle entziehen, Fahrer, die unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol fahren – es ist immer wieder unglaublich, was nachts auf Peiner Straßen so alles los ist. An dieser Stelle mal ein Dankeschön an die Polizeibeamten, die für Ordnung sorgen. Das ist kein einfacher Job!

