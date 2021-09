Freies Vergnügen, aber mit Köpfchen

Corona und das Vergnügen, das passt einfach nicht zusammen! Aber so wie wir uns vielleicht, mit etwas Abstand, einmal an die „schöne Entschleunigung“ im ersten Lockdown zu Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr erinnern, so werden wir es vielleicht zu schätzen wissen, dass uns Corona deutlich gemacht hat, was wir haben und unter Umständen sehr vermissen: mit Leuten zusammen sein, Kultur und eben das Vergnügen, das uns die eine oder andere Veranstaltung bisher wie selbstverständlich bereitet hat. So scheint es ja auch mit dem Groß Lafferder Vergnügungspark zu sein. Sicher, in Groß Lafferde wurde schon immer schon gerne und gut gefeiert. Aber zuletzt war das Spaßdefizit offensichtlich groß. Nun besteht Nachholbedarf – und das ist gut so! Nur zu, aber immer mit Bedacht und Köpfchen. Die Angst darf uns nicht beherrschen, das schützt auch nicht. Aber auch mit Freiheiten muss man umgehen können innerhalb einer Gesellschaft. Und man sollte sich stets des Werts der Freiheit bewusst sein...

