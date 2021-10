Ratten zeigen „lange Nase“

Und zeigen uns eine „lange Nase“: In Vallstedt haben sie das (dreiste) Verhalten der Ratten so beschrieben und waren nicht begeistert. Dort mag das Problem mit den Nagetieren zwar gelöst sein, anderswo sind sie noch Gast. So treiben sie sich in Vöhrum herum im Bereich Netto/Berufsbildende Schulen – die Schädlingsbekämpfung läuft laut Stadt Peine. Und am Ententeich im Peiner Stadtpark haben mir Ratten auch die „lange Nase“ gezeigt.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;ibsbme/nfzfsAgvolfnfejfo/ef#?ibsbme/nfzfsAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de