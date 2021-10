Auch ein Besen will bewegt werden.

Guten Morgen ABM in Plastik dauerbereit

Besen, Besen… Bei mir steht er traurig auf dem Balkon und wartet auf seinen Einsatz. Eigentlich, wenn der Schnee seinen Weg auf meine Holzbretter gefunden hat und der Tau ihn matschig macht. Er ist eigentlich gut gewappnet: Plastiküberzug am Griff, Plastikborsten – also fast wetterfest. Aber er fristet ein trauriges Dasein. Ab und zu darf er ein paar vom Winde verwehte Blätter über die Kante befördern. Eigentlich steht er nicht gut da, stört das Gesamtbild durch seine eher schnöde Erscheinung. Aber da er quasi dauerhaft Bereitschaftsdienst hat, bei Wind und Wetter, Tag und Nacht, lasse ich ihm seine Ecke. So sei’s gewesen...

