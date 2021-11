Schieflage auf dem Teller

Wieder einmal hat es nicht zu einem Einkauf gereicht… Alle guten Vorsätze dahin, die längst geplante gesunde Ernährung muss wieder warten. Da inzwischen auch alle wirklich alten „eisernen Reserven“ bei Konserven, Knabberkram und Süßzeug verbraucht sind, ist das doch noch entdeckte halbe Paket Nudeln fast ein Geschenk. Soßen im Glas und sogar in Tüten sind längst verbraucht. Also muss es auch mit dem guten alten Ketchup oder mit etwas Brühe gehen. Hat ja eigentlich immer nicht so schlecht bis sogar gut geschmeckt. Nach einem kalten Wintertag funktioniert die „Waldpilzsuppe“ aus der Tüte als Nudelsoße wunderbar! Weniger kann auf dem Teller mehr sein, zumindest als gelernter Geschmacksbanause… PS: Bei mir nicht aus finanzieller Not, sondern wegen der schiefen Work-Buy-Balance.

