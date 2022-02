Cap mit Würde und Anstand

Wie war das doch gleich, verkürzt, mit Murphys Gesetz: Je kurzfristiger eine ewig gelagerte Sache entsorgt wurde, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie genau nach dem Entsorgen sofort gebraucht wird… Tja, so ein Umzug regt an und sorgt für Verschlankung – bei Schrank- und Fettlagern. So entschied ich mich, sogar meine blau-gelben Fan-Utensilien nicht alle mit umziehen zu lassen. Wie bei allem Aussortierten schmiss ich nichts weg, sondern legte es in den „Bitte-bedienen-Sie-sich“-Karton auf die Straße. So auch meine blau-gelbe Schirmmütze. Die Farben stimmten, aber immer wieder mit der Ukraine-Flagge ins Stadion, wenn die Eintracht spielt...? Irgendwie hatte die „Kappe“ Staub in der Schublade angesetzt, ebenso der Schweden-Schal. Also ab in die Kiste und weg damit! Nun, ich hoffe, jemand trägt meine ehemalige Ukraine-Schirmmütze nun gerade mit Würde und Anstand. Denn aktuell sind sie, wegen der großen Nachfrage, rar.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie an arne.grohmann@funkemedien.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de