Blau/Gelb sehr beliebt

Blau und Gelb – die Nationalfarben der Ukraine waren bei der Antikriegskundgebung am Samstag in Peine vielerorts zu sehen als Zeichen der Solidarität und Anteilnahme. Diese Farben sind aber auch sonst im Kreisgebiet anzutreffen: auf Trafostationen, an Brücken und an vielem mehr. Gerade im Ostkreis scheint Blau/Gelb recht beliebt zu sein, und das hat nicht (nur) mit der Nähe zur Ukraine zu tun. Denn Blau und Gelb sind bekanntlich (auch) die Farben der Braunschweiger Eintracht, doch Nichtsahnende sollen die Verzierungen auf besagten Trafostationen und an Brücken ruhig als Solidaritätsbekundungen für die Ukraine deuten – zumal Eintracht ja auch eine Spendenaktion für das gebeutelte osteuropäische Land gestartet hat.

