Raus aus der Kommode

Stofftiere wegzugeben – was mag das an Überwindung kosten. Ok, ich habe es geschafft. Aber ich bin gerade umgezogen und werde bald 53, da ist der Zeitpunkt für eine Trennung irgendwie gekommen (zudem habe ich noch welche: wichtige Maskottchen, vor wichtigen Hockey-Auswärtsspielen als festes Ritual stets mit dem unmöglichen „Greifer“ auf immer demselben A2-Rastplatz gezogen, für viele 2-Mark-Münzen). Wer auch immer sich entschieden hat, aktuell bei der Kleiderkammer in Lengede eine Sachspende abzugeben, in der auch ein paar Stofftiere eingepackt waren (siehe Artikel links)… Respekt und Dank, Du hast das Richtige getan! Ich bin fest davon überzeugt, dass die Stofftiere dieser Welt, die vielleicht seit Jahren ein eher zurückgezogenes Dasein im hinteren Teil von früheren Kinder-Kommoden oder -Schränken fristen, nur darauf warten, ihren Job zu machen: Andere Kinder, die es gerade wirklich nötig haben, zu trösten, anzukuscheln und zu erfreuen. Also Teddys und Co. vor...!

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;bsof/hspinbooAgvolfnfejfo/ef#?bsof/hspinbooAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de