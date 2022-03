Sparen hat auch seine Grenzen

Was ist zu tun angesichts der immensen Energiepreise? Ganz klar: sparen – weniger heizen, weniger Strom verbrauchen. Da hat es sich eigentlich ganz gut getroffen, dass meine Erdgas-Heizung kaputt gegangen ist – ein Komplettausfall. Bei 14, 15 Grad in meinem Häuschen hat es also geheißen: Heizung aus, Pullover an-(ziehen). Ich bin zwar recht hart gesotten in Sachen Temperatur, aber das hat mich schon genervt. Daher bin ich ganz froh, dass meine Heizung inzwischen wieder läuft. Und ehrlich: 20 Grad in der Wohnung sind auch ganz angenehm – es müssen ja nicht 25 sein!

