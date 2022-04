Digital „alle ganz einfach“

Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist beim Thema schnelles oder eben nicht schnelles Internet oft schmerzhafte Realität. Zum einen ist es, zumindest für mich, eigentlich nie „ganz einfach“, das alles einzurichten und zu nutzen. Zum anderen kommt immer wieder die versprochene Leistung am heimischen Rechner nicht an. Und dann? Auch „alles ganz einfach“! Man hat ja, als Nutzer und Kunde, Rechte – theoretisch. Diese in der Praxis zu beanspruchen ist oft nicht minder aufwendig, nervenaufreibend oder einfach nur zum Heulen. Und selbst das hilft nicht weiter, wenn einen die Internetanbieter am ausgestreckten Arm digital verhungern lassen und sich, bei lausigem Service, ein Konkurrenzdruck durch Kündigung und Wechsel kaum zeitnah und mit Wirkungstreffern verbunden aufbauen lässt. Und dann bleibt der Fernseher eben mal dunkel. Das muss nicht immer schlecht sein, aber wenn man es nicht selbst entscheiden kann…

