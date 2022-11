Unwörter in den Jahren

Im Duden zu blättern – ja, eine Ausgabe aus dem Jahr 2001 liegt noch auf meinem Schreibtisch – ist auch oder gerade für Journalisten immer mal wieder angebracht. Internet hin oder her… So nahm ich ihn in die Hand – staubig, geknickt, in die Ecke gestellt seit Jahren – und nahm mir, einer alten Gewohnheit folgend, die allerletzte Seite vor. In diesem Fall weiß auf rot, in den Einband eingeklebt. Ich entdeckte die Listen „Das Wort des Jahres“ und „Das Unwort des Jahres“. Bekommen Sie die Zuordnung und das Jahr noch zusammen? Beispiele aus den beiden Listen: 11. September, sozialverträgliches Frühableben, Peanuts, Überfremdung, Glykol, konspirative Wohnung, Schwarzgeldaffäre, national befreite Zone, Kollateralschaden, Besserwessi. Eine schöne nachrichtliche Zeitreise, oder? Viel Erfolg beim Erinnern und womöglich beim Stöbern in alten Zeitungen..!

