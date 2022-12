Gerne auf Papier

Ja, so ist die heutige Zeit: Online/Internet ist auf dem Vormarsch, unaufhaltsam auf allen Ebenen. Nun bin ich aber doch ins Grübeln gekommen: Der Abfallkalender mit den Abfuhrterminen wird künftig – beginnend mit nächstem Jahr – nicht mehr in Papierform kreisweit an alle Haushalt verschickt. Stattdessen sollen die Leute am besten nur noch die Online-Version nutzen, die auch runterzuladen ist – so sparen die landkreiseigenen Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe (A+B) Geld. Doch nach wie vor ist nicht jeder in der Lage (oder auch willens!), aufs Internet zurückzugreifen. Den Kalender als Papierdruck gibt es zwar weiterhin in der A+B-Zentrale in Peine – doch da muss man erstmal hinkommen. Ich habe mir dort jedenfalls einen besorgt – in memoriam.

