Aktiviert in Dunkelblau

Ok, es hat gebrummt auf meinen Mobiltelefonen am bundesweiten Warntag gestern. Zwar zäh und verzögert, aber irgendwann war sie da die Warnmeldung auf den diversen Apps. Den Hund hat’s etwas gestört, die Katzen haben den Warntag, wie fast alle anderen Tage auch, schlicht verpennt bzw. entspannt dösend verbracht. Als nicht digital Geborener komme ich schon lange nicht mehr sicher hinterher, bei den ganzen Einstellungen, die man bei den diversen Apps besser vornehmen und noch besser lassen sollte, um nicht (digital) komplett die Hosen runter zu lassen – nur weil man mal wissen will, ob und wo es brennt. Regelmäßig überfordert bin ich von diesen kleinen digitalen Schiebern, mit denen man zum Beispiel das Zusenden von Nachrichten erlauben und scharf schalten kann. Rot oder grün, aus oder an, damit käme ich noch klar – nicht aber mit der Wahl zwischen hellblau oder einem dunkleren Blau unter „aktivieren“, „zulassen“ oder ähnlichen Formulierungen. Habe ich bei der satteren Farbe das Aktiviertsein wirklich deaktiviert über den Schieber oder umgekehrt? Bleiben Sie gewarnt!

