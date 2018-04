Lengeder Jugendzentrum feiert 25-jähriges Bestehen

Kochen, Töpfern, Darts, Disco-Golf oder Internet-Café – das Jugendzentrum Lengede am Bahnhof erfüllt zahlreiche Freizeitwünsche für Kids und Jugendliche. In diesem Jahr blickt die Einrichtung auf ihr 25-jähriges Bestehen zurück und feiert das gebührend am 13. Oktober mit einer großen Geburtstagsparty. „Es wird eine ultimative Grillparty mit Musik, Geschichten, Videos und Bildern geben“, sagte im Vorfeld Britta Ahrens, stellvertretende...