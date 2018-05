DRK Lengede bittet zur Blutspende

Lengede Der Ortsverein Lengede des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) lädt am Mittwoch, 30. Mai, von 15.30 bis 19 Uhr in die Grundschule in Lengede, Hinter der Kippe 11, zur Blutspende ein. Dabei kann jeder im Alter von 18 bis 72 Jahren mitmachen. Ein Lichtbildausweis muss allerdings mitgebracht werden.