Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm“, so formuliert es der 1. Johannesbrief in der Lesung für den morgigen Sonntag. Ein wunderbarer Satz, der ganz unkompliziert klingt. Gott zeigt sich als der Liebende, und wo immer sich bei uns „Liebe“ zeigt, ist Gott...