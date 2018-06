Broistedt Leicht verletzt worden ist eine 54-jährige Frau aus Lengede bei einem Unfall in der Nacht zu Samstag in Broistedt. Beim Linksabbiegen von der Carl-Zeiss-Straße in die Barbecker Straße übersah die Frau einen ihr entgegenkommenden Wagen, in dem eine 63-Jährige aus Salzgitter unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurden die Airbags im Wagen der 54-Jährigen ausgelöst. Die Frau wurde dabei am Arm verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand mittlerer Sachschaden, teilte die Polizei am Wochenende mit.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder