Schnelles Netz in den Gewerbegebieten Lengede und Broistedt

Und es bewegt sich doch – schnell, durch Glasfaserleitungen, und nun sogar in den Gewerbegebieten Broistedt und Lengede. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser kündigte am Montag auf Nachfrage unserer Zeitung an, dort den Ausbau für das schnelle Internet vorzunehmen. Die sogenannte Nachfragebündelung – also die Suche nach Kunden, die vorab einen Vertrag abschließen – sei beendet. „Wir befinden uns aktuell in der Planungsphase um die...