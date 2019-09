Arbeiten an der Großen Straße in Woltwiesche nun im Zeitplan

Im Zeitplan befinden sich inzwischen wieder die Kanalsanierungsarbeiten in der Großen Straße in Woltwiesche. Dies teilte Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener zu Beginn der Sitzung des Gemeinderates Lengede am Dienstag im Rathaus mit. Sie werden voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen sein. Anfang Oktober beginnt eine Tiefbaufirma mit der Erneuerung der Borde, Gossen und der Fahrbahn. Wegener: „Wenn keine baulichen Verzögerungen...