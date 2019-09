Schüler der IGS Lengede nehmen Journalismus in den Fokus

Rollentausch in der IGS Lengede: Schüler machen ein Video-Interview mit dem PN-Redakteur dieses Artikels. Das übergeordnete Thema des Seminarprojektes der Schüler der 13. Klasse lautet „Medien in der Kritik“. Und es wird nicht lange gefackelt. Der Einstieg ist hart, wenn auch keine neue Frage, eher eine alte These: „Warum schaffen es nur schlechte, traurige und sensationsreiche Themen auf die Titelseiten?“, wollen die Schüler Daniel...