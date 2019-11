Beim Dorfabend in Klein Lafferde geht es um Anliegerbeiträge

Hier passiert doch nichts? Worüber wollen wir reden? Ob das so ist, warum das so ist oder dass es gar nicht stimmt, das will der Dorfabend unserer Zeitung in Klein Lafferde am Montag, 11. November, ab 19 Uhr im Traditionsgasthaus „Zur Linde“ (Peiner Straße 12) unter Beweis stellen. Lengedes Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener und Klein Lafferdes Ortsbürgermeisterin Gerlinde Perschall haben für den Dorfabend in Klein Lafferde bereits...