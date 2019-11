TV Mascherode berichtet im Jahrbuch über Lengeder Irrwege

Eine Geschichte wird zu Geschichten. Im September 2018 war die Wandergruppe der Leichtathletik-Abteilung des TV Mascherode aus Braunschweig rund um den Lengeder Selbahnberg unterwegs. Sie kam etwas vom Weg ab. Das hatte seine Gründe, über die unsere Zeitung berichtete. Diese Artikel und der Hintergrund dazu sind nun ein Teil des Jahrbuchs der Wanderer des TV Mascherode.

Wolf-Dieter Schuegraf hatte die Gruppe damals in die Gemeinde Lengede geführt. Sie folgten einem Wander-Tipp unserer Zeitung und wollten die empfohlene Strecke abgehen. Damit gab es leichte Probleme. Das lag zum einen an dem Tipp, zum anderen an den schlechten Zuständen der Wege, der Ausschilderung rund um die Lengeder Teiche und an einem Irrtum beim Abbiegen (in den falschen Weg).

Die Wanderer des TV Mascherode schauten sich im September 2018 auch die Gedenkstätte für die Lengeder Grubenunglücke an. Der Lengeder Uwe Reinhold hatte ihnen erklärt, wie sie am besten dorthin kommen. Foto: Wolf-Dieter Schuegraf

Uwe Reinhold aus Lengede half damals den Wanderern wieder auf den richtigen Weg und gab gute und wichtige Tipps für Sehenswürdigkeiten auf der Strecke und für ein Café in Broistedt zum Abschluss der Tour. Er hatte noch einen Zettel mit „U.R.“ an der Scheibe eines Autos der Wanderer hinterlassen. Deswegen sprach Wolf-Dieter Schuegraf in seinen Informationen an unsere Zeitungen zunächst nur vom „Mann mit Hund“ (Finn). Später gab es eine Zusammenführung von Helfer und Wanderer, die zur weiteren Berichterstattung in den PN führte.

Das alles greift Wolf-Dieter Schuegraf in der Chronik der Wanderer für das Jahr 2018 auf. Er schreibt unter anderem: „Es gab bis zum 29.11.2018 viele interessante Kontakte (2 Treffen, 39 E-Mails, Telefonate) mit einem BZ-Redakteur und dem zuständigen Amt der Gemeinde Lengede, sowie mehrere Berichte und Fotos in der BZ zum Zustand und Ausschilderung der Wanderwege. Wie auch zur Hilfe vom ‘Mann mit Hund’.“

Die Gemeinde Lengede hatte auf Nachfrage auf die korrekt eingezeichneten Wanderwege im digitalen Gemeindeplan auf der Internetseite der Gemeinde Lengede (www.lengede.de, „Leben in Lengede“, „Die Gemeinde“, „Gemeindeplan“) verwiesen, allerdings auch Nachbesserung nach den Anregungen der Braunschweiger Wanderer und des Lengeder Helfers angekündigt. So sollten der beliebte „Seerosenteich“ und der Vogel-Beobachtungsturm südlich des Klärteichs 9 bei der nächsten Überarbeitung in dem Plan eingezeichnet werden.

Eine aktuelle Überprüfung ergab: Das ist noch nicht geschehen. Zum Teil kann sich die Gemeindeverwaltung das auch sparen. Die Lengeder Teiche verlanden zunehmend, deswegen gibt es dort auch immer weniger (geschützte) Vögel zu beobachten.