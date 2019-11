Kinder bringen Klein Lafferdes Bürgermeisterin Müll

Die Freundinnen July und Isabelle überraschten Klein Lafferdes Ortsbürgermeisterin Gerlinde Perschall damit, dass sie ihr vorzeigten, wieviel Müll sie bei einer spontanen Aktion am Sportplatz und dessen Umgebung gesammelt hatten. Als kleines Dankeschön bekamen sie eine Brotdose mit etwas Süßem darin.

Lokalpolitiker erleben es ab und zu, dass bei ihnen auch mal echter (verbaler) Müll abgelagert wird. Für Gerlinde Perschall, Ortsbürgermeisterin von Klein Lafferde, war das ein absolut (reales) positives Erlebnis.

Sie erzählte unserer Zeitung, dass es vor einiger Zeit an ihrer Tür geklingelt habe. Zwei Mädchen standen draußen und hatten einiges an Müll dabei. Den hätten sie rund um den Sportplatz von Klein Lafferde eingesammelt, so die Kinder. Ganz spontan, freiwillig, ohne konkreten Anlass oder Aufforderung.

July und Isabelle sind die beiden Mädchen, die ihre Ortsbürgermeisterin mit der Müllsammelaktion positiv überraschten. „Auf die Frage, wie sie auf die Idee gekommen seien, antworteten sie, dass sie es schrecklich fänden, wieviel Müll überall herumliege“, berichtet Gerlinde Perschall.

Als kleines Dankeschön hätten sie eine Brotdose von A+B (Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetrieb des Landkreises Peine) mit etwas Süßem darin bekommen. Das sei ein Überbleibsel der offiziellen Müllsammel-Aktion im Frühjahr gewesen.

„Die Ortsbürgermeisterin zeigte sich erfreut, dass nicht nur demonstriert, sondern auch gehandelt wird“, betonte Gerlinde Perschall. Und: Der Müll in dem Gelben Sack sei anschließend noch sortiert worden.