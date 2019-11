Muss die Lengeder Brandruine abgerissen werden?

Während an vielen Stellen in der Gemeinde Lengede Baugebiete, Wohnhäuser oder Senioreneinrichtungen entstehen, wurde an anderer Stelle „warm saniert“ und das ruft den Landkreis Peine auf den Plan. Es geht um die Brandruine in Lengede an der Ecke der Straßen Brückenweg/Am Brink. Seit Jahren ein trauriger Anblick Im März 2017 brannte das Gebäude fast vollständig aus und bietet seitdem einen ganz traurigen Anblick. Das Grundstück ist...