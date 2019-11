Pedelac-Fahrerin wird in Lengede von Auto erfasst

Ein schwerer Unfall, bei dem eine 75-jährige Lengederin auf einem Pedelac vom Golf eines 33-Jährigen erfasst wurde, hat sich nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 14 Uhr auf dem Gärtlingsweg in Lengede ereignet. Die Lengederin befuhr offenbar den Schachtweg in Richtung Gärtlingsweg, im Einmündungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Golf, der den Gärtlingsweg aus Richtung Broistedter Straße befuhr, heißt es im Polizeibericht. Die Radfahrerin sei schwer verletzt worden und habe zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum Holwedestraße gebracht werden müssen.

Die Polizei ermittelt. Unabhängige Gutachter wurden nach ihren Angaben unterstützend hinzugezogen. Zeugen: (05344) 7177.