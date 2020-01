Ferienbetreuung boomt in Lengede

Seit 2017 findet das Angebot der Ferienbetreuung der Gemeinde Lengede im Jugendzentrum Bahnhof der Gemeinde statt. „Mittlerweile hat es sich herumgesprochen, dass die Kinder in den Ferien hier bestens betreut werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

2019 könne als voller Erfolg gewertet werden. Über sieben volle Wochen wurde die Ferienbetreuung genutzt. Mehr 40 Kinder waren in den Ferienzeiten zwischen einer und drei Wochen angemeldet. „Das motivierte Stammpersonal an pädagogischen Fachkräften bereitet mit viel Herzblut den Kindern schöne und abwechslungsreiche Ferienwochen“, so das Fazit der Gemeindeverwaltung. Von den Kindern und Eltern habe es durchweg positive Rückmeldungen gegeben. Viele Kinder seien schon „Ferien-Stammkunden“ und kämen immer wieder gerne.

Was passiert in der Ferienbetreuung? Es werde gemeinsam eingekauft, gemeinsam Mittagessen zubereitet. Kinderwünsche würden gerne berücksichtigt, so mache das Essen dann auch Spaß. Die Kinder könnten frei spielen und gemeinsam spielen. „Es wird angeboten, was das Kinderherz wünscht“, heißt es weiter. An heißen Tagen werde einfach der Pool im Garten aufgebaut, bei ungemütlichen Sommertagen gebe auch gerne mal einen Kinotag mit Popcorn. „Im Vordergrund stehen die Kinder. Sie sollen nicht aufbewahrt werden, sondern haben ein Recht auf tolle Ferienerlebnisse.“

In den Sommerferien gab es 2019 mehr Anmeldungen als freie Plätze. So konnten einige Kinder nicht an der Betreuung teilnehmen. Eltern mit beruflich bedingtem Betreuungsbedarf wird der Vorrang bei der Platzbelegung eingeräumt. Für 2020 liegen bereits für alle Ferien die ersten Anmeldungen vor. Bei Bedarf empfiehlt es sich, rechtzeitig eine Anmeldung abzugeben. Die Ferienbetreuung der Gemeinde Lengede wird in allen vollen Wochen der Oster-, Sommer- und Herbstferien angeboten.

Anmeldung zur Ferienbetreuung

Anmeldungen können im Rathaus der Gemeinde Lengede oder im Kinder- und Jugendzentrum Bahnhof abgegeben werden. Anmeldeschluss ist jeweils vier Wochen vor Ferienbeginn. Anmeldeformulare und weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Gemeindejugendpflege Lengede (www.kids-inlengede.de/jugendpflege/ferienbetreuung).

Alle Fragen rund um die Ferienbetreuung beantwortet gern Britta Ahrens von der Gemeindejugendpflege Lengede, (0172) 2848617, oder per Mail an beratung@kids-in-lengede.de.