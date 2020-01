Im Gewerbegebiet in Broistedt gab es am Montag zwischen 3 und 10.30 Uhr einen Einbruch in die Spielothek in der Lise-Meitner-Straße.

Einbruch in Spielothek in Broistedt

Nun hat es auch die Spielothek in Broistedt erwischt. Zwar war es kein Überfall während des laufenden Betriebs, aber in der Nacht zu Montag drangen dort Einbrecher ein.

Die Polizei Peine meldete am Montag eine mögliche Tatzeit von 3 bis 10.30 Uhr am Montagmorgen. Die bisher unbekannten Täter seien in die Räume in der Lise-Meitner-Straße gewaltsam eingedrungen. „Sie brachen diverse Spielautomaten, Tresore und Zigarettenautomaten auf und entwendeten das Bargeld“, so die Polizei. Es gebe einen Schaden in Höhe von rund 80.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lengede unter (05344) 915670 zu melden.