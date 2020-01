Lengederin will noch viel mehr Lesestoff bieten

Abenteuerromane kann sie schon. Nun arbeitet die Autorin Sabrina Michalek daran, „dass endlich der langersehnte Thriller“ veröffentlicht wird. Und sie hat noch weitere Buchprojekte. Zuletzt las die 30-Jährige im Generationentreff in Lengede aus ihrem Buch „Die geheimnisvolle Insel“ vor. Sie wuchs in Woltwiesche auf, lebte in Lengede und Klein Lafferde. Im November zog sie nach Braunschweig um, wo sie bei Cosatec als Teamleiterin für...