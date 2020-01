Ortsrat Broistedt diskutiert auch Abriss des Gerätehauses

Es war nicht falsch, als Lengedes Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener am 10. Januar auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, es gebe zum jetzigen Zeitpunkt keine „Pläne“ für ein neues Feuerwehrgerätehaus in der Ortschaft Broistedt. Man hätte es vielleicht anders sagen können. Denn spätestens mit der vorliegenden Tagesordnung für die Sitzung des Ortsrats Broistedt am Montag, 10. Februar, um 19 Uhr im Sportheim des FC Pfeil Broistedt...