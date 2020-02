Brand in Woltwiesche – Feuerwehren kennen schwierige Anfahrt

Nach dem Feuer (am Samstag, 15. Februar) in der Rostocker Straße in Woltwiesche. Das Haus dürfte vorerst unbewohnbar sein wegen der Schäden durch das Feuer und durch die Löscharbeiten.

Als normales Programm bezeichnet Lengedes Gemeindebrandmeister Martin Kröhl auf Nachfrage unserer Zeitung die Anfahrt der Einsatzkräfte zum Feuer in der Rostocker Straße am Samstag in Woltwiesche. Bei dem Fettbrand in der Küche, der sich ausbreitete, erlitt die 75-jährige Bewohnerin Verbrennungen (wir berichteten) und kam ins Peiner Klinikum.

Das Wohngebiet in Woltwiesche hat seine eigene Logik und seine Tücken bei der Straßenführung. Das wurde schon während der Sperrung der Ortsdurchfahrt Große Straße wegen der Bauarbeiten deutlich, als sich in der Bebauung zwischen Fuhsestraße und Neuer Weg diverse Nichtortskundige verfuhren.

Wer von der Fuhsestraße über die Straße Vor der Graue in diesen Bereich einfährt, kommt am Lönsweg nicht mit dem Fahrzeug weiter. Dort gibt es eine Sperre, nur Fußgänger dürfen durch. Somit ist der direkte Weg in die Dahlbusch- und von dort in die Rostocker Straße zum Einsatzort nicht möglich.

Die Feuerwehren wissen das natürlich, sie kennen sich vor Ort aus und planen solche Sperren bei der Anfahrt mit ein. „Das sind dann durchaus taktische Überlegungen“, erklärt Martin Kröhl auch angesichts der Enge in vielen Alt- und Neubaugebieten. Es gehe dann darum, schnell zu entscheiden, welche Einsatzfahrzeuge direkt an den Brandherd ranfahren, welche erstmal an der Seite oder weiter weg in Bereitschaft stehen bleiben.

Die Drehleiter auf dem Fahrzeug der Vechelder Wehr kam am Samstag über Klein Lafferde nach Woltwiesche angefahren. Von dort kommend ist die Rostocker Straße über den Neuen Weg besser zu erreichen, als wenn von der anderen Seite, von Lengede kommend, in das Wohngebiet eingefahren wird.

Die Polizei Peine teilte am Montagmittag mit, dass die Brandermittler in Woltwiesche noch vor Ort seien. derzeit gebe es keine neuen Erkenntnisse zur Ursache des Feuers. Das Haus sei wegen der Schäden und durch die Löscharbeiten voraussichtlich bis auf Weiteres unbewohnbar.