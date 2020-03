SV Lengede hilft bei Lebensmittel-Lieferung

In der Not zeigen die Lengeder in der Corona-Krise einen engen Zusammenhalt. Ein Beispiel dafür ist das Engagement des SV Lengede, der innerhalb weniger Tage gemeinsam mit Mehmet Kaysal, Chef des ortsansässigen Rewe-Marktes, einen Lebensmittel-Lieferservice für jene Lengeder auf die Beine gestellt...