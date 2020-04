Unbekannte stehlen in Lengede einen Mini-Bagger

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 7.15 Uhr, gewaltsam einen Baucontainer am Münstedter Weg in Lengede geöffnet. Sie entwendeten drei Baggerschaufeln, nahmen auch einen Mini-Bagger samt Autoanhänger mit und flüchteten, so die Polizei. Es entstand ein Schaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Zeugen werden gesucht. Hinweise unter (05171) 9990.

