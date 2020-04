Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstag gegen 19.45 Uhr in der Straße Erzring in Lengede Pappe in Brand geraten. Das Feuer weitete sich auf ein nahes Lagerzelt aus, wodurch dieses beschädigt wurde. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt die Brandursache. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lengede, (05344) 915670, zu melden.

