Bei Kontrollen im Grubenweg in Lengede fand die Polizei bei insgesamt sechs Personen Marihuana. (Symbolbild)

Lengede. Die Polizei hat bei Kontrollen im Grubenweg in Lengede bei insgesamt sechs Personen Drogen sichergestellt. Ermittlungsverfahren sind eingeleitet.

Polizei findet Drogen bei Corona-Kontrollen in Lengede

Die Polizei hat in Lengede eine Gruppe von Menschen aufgegriffen, die eine größere Menge Marihuana bei sich trug. Im Ramen eines im Kontext der Corona-Pandemie stehenden Kontrollgangs durch den Grubenweg überprüften Polizisten am Montag, 6. April, gegen 18.15 Uhr mehrere Personen an einem Angelteich, wie die Polizei mitteilt.

Insgesamt sechs Personen traf die Polizei mit Drogen im Gepäck an

Hinweise deuteten darauf hin, dass ein 20-Jähriger Mann Drogen bei sich führte, was auch der Fall war. Circa 50 Gramm Marihuana fanden die Beamten an ihm.

Drei weitere Männer (17, 28 und 31) sowie zwei Frauen (18 und 21) kontrollierte die Polizei ebenfalls und fand auch bei ihnen geringe Mengen Marihuanas sowie sogenannte Grinder.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein.