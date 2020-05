Lengede. In Lengede hat die Polizei einen volltrunkenen Salzgitteraner gestoppt. Er war mit dem Auto unterwegs.

Salzgitteraner war mit 2,11 Promille am Steuer

Mit 2,11 Promille Atemalkohol hat die Polizei einen Autofahrer in Lengede gestoppt. Ein Zeuge meldete der Polizei am Donnerstag gegen 17.50 Uhr den betrunkenen Fahrer. Diese konnte den Mann dann in der Straße Osterriehe zum Halten bringen, wie die Polizei mitteilt.

Eine Atemalkoholkontrolle ergab den Wert von 2,11 Promille. Dem 42-jährigen Salzgitteraner wurde Blut entnommen und der Führerschein entzogen.

Die Beamten leiteten eine Strafanzeige in die Wege.