Wer erkennt das Tier? Statt Reisen, Lengeder baut Foto-Quiz

So sieht ein Startfoto in dem Tier-Quiz von Klaus Dietrich aus Lengede aus. Wer es gleich rät, bekommt die höchste Punktzahl. In den weiteren Schritten wird das Tier immer mehr erkennbar. Zum Schluss gibt es noch Erläuterungen zum Fotoort und zum abgebildeten Tier. Das alles zeigt der Lengeder auf TV 38.