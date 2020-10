Wegen Corona muss auch die SPD in der Gemeinde Lengede auf die sonst, besonders in Wahlkampfzeiten, üblichen Treffen und Gesprächsrunden mit den Bürgerinnen und Bürgern fast vollständig verzichten. Deswegen will sie per Fragebogen ermitteln, was den Menschen in der Gemeinde Lengede wichtig ist.

Auf der Internetseite des Lengeder SPD-Ortsvereins ist der Fragebogen unter spd-lengede.de zu finden. Er kann ausgedruckt und zurückgeschickt, er kann aber auch gleich online ausgefüllt werden.

Glückliche Familie mit Hund

Los geht’s mit einem Bild einer offensichtlich glücklichen Mehrgenerationen-Familie, inklusive Hund. „Politik ist, was Du daraus machst. Für eine Gemeinde mit Zukunft“ lautet die Überschrift. Es folgt eine Einleitung vom Ortsvereinsvorsitzenden Marius Schenkel und vom Ratsfraktionsvorsitzenden Sven Anders.

Es wird auf das Ende der Aktion am 2. November und auf die Verlosung verwiesen. An der nehmen alle teil, die freiwillig ihre Kontaktdaten angeben, das ist aber keine Pflicht.

Unterstützung für den lokalen Handel

Als Gewinn gibt es Einkaufsgutscheine für Geschäfte in der Gemeinde Lengede im Gesamtwert von 800 Euro. Damit solle der lokale Handel unterstützt werden, sagte Sven Anders unserer Zeitung. Dass es Einkaufsgutscheine als Preis gibt, dieser Hinweis fehlt allerdings in der PDF-Version des Fragebogens.

Busverbindungen und Radwege

Vier Punkte können jeweils bei den Antworten zu den einzelnen Fragen vergeben werden, je nach Grad der Zufrieden- oder Unzufriedenheit oder wie wichtig das Thema gesehen wird. Zunächst geht es um die Zufriedenheit allgemein mit dem Leben in der Gemeinde Lengede. Es folgen Fragen zu „Mobilität und Verkehr“ und zu „Öffentlicher Personennahverkehr“. Es geht um Busverbindungen, Radwege, Fußgängerüberwege und um die Busverbindungen auch zwischen den Ortschaften der Gemeinde.

Wer möchte, oder zu einem der abgefragten Punkte nichts zu sagen hat, kann immer auch „k. A.“ für „keine Angaben“ ankreuzen. Stets können auch „Weitere Punkte, Anregungen und Ideen“ aufgeschrieben werden in ein dafür vorgesehenes Feld.

Mensaessen, Kneipen, Parken, Mülleimer

Die einzelnen Themenbereiche haben jeweils mehrere sehr detaillierte Fragen. Da hat sich die SPD Mühe gemacht, möglichst viel abzudecken. So geht es um das „Dörfliche Miteinander“, „Betreutes Wohnen“, „Mittagessen in den Grundschulen“, das „Jugendzentrum Am Bahnhof“, „Ärzte“, „Kneipen“ oder auch die „Parkplatzsituation“ (unter „Siedlungsentwicklung“), die „Lengeder Teiche“, den „Seilbahnberg“ oder schlicht um „Mülleimer“ (unter „Umwelt, Natur- und Klimaschutz“).

Viel Platz für Fragen und Anregungen

Auch die „Digitalisierung“ oder die „Selbstverwaltung der Gemeinde“ („Weiterhin im Landkreis Peine“) werden mit Unterpunkten abgefragt. Schließlich heißt es noch, „Was wünschen Sie sich in Zukunft für die Gemeinde Lengede?“, oder „Was gefällt Ihnen besonders gut in unserer Gemeinde Lengede?“. Für „Fragen und Anregungen“ wird viel Platz bereitgestellt.

Zudem sollen einordnende Angaben wie „Alter“, „Wohnort“ oder „Ich nehme am Vereinsleben der Gemeinde Lengede teilt“ (Ja/Nein) gemacht werden. Und wer will, kann dann noch seine persönlichen Angaben machen, um eben an der Verlosung teilzunehmen.

Inklusive Beitrittserklärung

Zum Ausklang gibt es noch ein längeres Statement von der Lengeder SPD-Mitgliederbeauftragten Stine Herdin, in welchem sie sich kurz vorstellt, auf die Wichtigkeit des Engagements der Bürger und des Wissens der Politiker um deren Wünsche hinweist, um schließlich die Kurve zur Kommunalwahl im Herbst nächsten Jahres zu bekommen. Und dann darf eines nicht fehlen: Die SPD-Beitrittserklärung.

Keine Ansagen an die Partei?

Eine konkrete Formulierung wie, „Was erwarten Sie von der SPD in der Gemeinde Lengede?“, gibt es nicht in der Abfrage. Dazu sagt Sven Anders auf Nachfrage: „Das wäre sicher eine gute Frage als Zusammenfassung gewesen. Ich denke aber, die Erwartung an die Kommunalpolitiker sind da sehr unterschiedlich und lassen sich nicht in einem Satz erfassen.“

Zum aktuellen Stand der Rückläufe teilte der SPD-Fraktionsvorsitzende am Mittwochnachmittag mit, dass es online in drei Tagen rund 40 Teilnahmen gegeben habe. Die zurückgeschickten Fragebogen per Post müssten später noch gezählt werden.

An jeden Haushalt

Am vergangenen Wochenende hatte die SPD mit dem Verteilen der Bögen in den Dörfern der Gemeinde Lengede begonnen. Auch online ist der Fragebogen seitdem freigeschaltet. „Es sollten also alle Haushalte mindestens einen Bogen bekommen haben“, so Sven Anders. Ansonsten gebe es noch die Möglichkeiten auf der Internetseite der Lengeder SPD (zum online ausfüllen oder als PDF).