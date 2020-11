Achat aus Broistedt macht weiter Geschäfte in Nordamerika

Schon zur US-Wahl im Jahr 2016 hatte Jürgen Schaffhausen, Chef der Achat Engineering GmbH in Broistedt, darauf hingewiesen, dass Nordamerika ein wichtiger Absatzmarkt für das Unternehmen sei. Daran soll sich nichts ändern – auch wenn feststehen sollte, dass Donald Trump noch einmal für vier Jahre zum US-Präsidenten gewählt wurde. Am Mittwochnachmittag stand das noch nicht fest, das Rennen war offen.

„Allgemein hat Achat noch immer Geschäftsbeziehungen mit den USA und auch Mexiko, dieses geringer als zur ‚Vor-Trump-Zeit‘ und nun, durch den Einfluss von Covid-19, deutlich gemindert. Dennoch gibt es auch neue Anfragen“, sagte Jürgen Schaffhausen am Mittwoch auf Nachfrage unserer Zeitung.

Noch in diesem Jahr stünden einige Installationen von Achat-Handhabungsgeräten in Mexiko an. Wegen Corona und der Reisebeschränkungen sei das aber offen. Die Einreise nach Mexiko könne derzeit nicht über die USA erfolgen, so müssten andere Flugrouten gewählt werden.

Negative Auswirkungen auf die Handelsbeziehungen

Unabhängig vom am Mittwochnachmittag noch offenen Ausgang der aktuellen US-Wahl stellt Jürgen Schaffhausen fest: „Die Freundschaft zwischen Amerika und Deutschland hat in den letzten Jahren unter der bisherigen US-Regierung gelitten. Negative Auswirkungen auf die Handelsbeziehungen sind ebenfalls zu verzeichnen. Jedoch sollten wir nicht die gesamte USA dafür verantwortlich machen. Wir haben der USA unsere Demokratie in Deutschland zu verdanken, das sollten wir nicht vergessen!“

Unterschiedliche Zölle auf Autos

Der Broistedter Firmen-Chef macht sich seine Gedanken zu den USA und Deutschland: „Wir müssen zugeben, dass die Zölle für Autos von Deutschland nach Amerika bei 2,5 Prozent liegen. Umgekehrt erhebt Deutschland für die Einfuhr amerikanischer Fahrzeuge 10 Prozent. Zum Glück der deutschen Automobilindustrie, denn im Rennen mit Tesla würde ein ausgeglichener Zoll ein weiteres Hindernis für die Aufholjagd der so wichtigen deutschen Elektromobilität aus ländereignen Schmieden, bedeuten.“ Schaffhausen ist selbst überzeugter Tesla-Fahrer.

Nur zwei alte Kandidaten in den USA

Zur Wahl, die die US-Bürger und -Bürgerinnen in diesem Jahr hatten, sagt Jürgen Schaffhausen: „Schade, dass die Vereinigten Staaten keine frischeren Kandidaten zu bieten haben, dann könnten wir Hoffnung auf eine Verbesserung der Länderbeziehungen hegen. Vielleicht können wir es in Deutschland besser und erreichen bei der nächsten Wahl eine deutliche Verjüngung an der Spitze der Bundesregierung.“

Seltsame Wahlsysteme

Die Wahl von Trump habe schon 2016, wegen des US-Wahlsystems, nicht die wirkliche Stimmabgabe der Wähler und Wählerinnen widergespiegelt. Trump sei daher mit weniger Stimmen als Hillary Clinton dennoch der Präsident geworden. „Das deutsche Wahlverfahren birgt auch Unstimmigkeiten, welche zum Aufblähen des Bundestags führen. Eine passende Wahlrechtsreform wurde nicht erfüllt. Es ist nun noch unverständlicher gestaltet“, so Jürgen Schaffhausen.

Broistedt hat auch seinen USA-Bezug

Wie auch immer die aktuelle US-Präsidentenwahl ausgehen werde. Das Wahlergebnis „Biden oder Trump“ werde in und um Deutschland kaum für Veränderungen sorgen. Und Jürgen Schaffhausen stellt mit einem Augenzwinkern gleich noch einen lokalen Bezug Broistedt-USA her: „Ein Gewinner für das Jahr 2020 in den USA steht jetzt schon fest: Es ist Jeff Bezos, davon haben wir in Lengede nun auch ein kleines Stück.“ Gemeint ist Jeffrey „Jeff“ Bezos, der Gründer des Online-Versandhandelsriesen Amazon, der vor kurzem sein Verteilzentrum im Gewerbegebiet Broistedt eröffnete.