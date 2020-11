Foto zum Opfer der Luftminenexplosion über Lengede gesucht

Auf Gedenktafeln sind es nur Namen von Frauen und Männern. Mit den Fotos dazu wird deutlich, dass Krieg gar keine Rücksicht nimmt. Als am 29. März 1945 ein alliierter Bomber, der seine tödliche Fracht über dem eigentlich anvisierten Ziel nicht los geworden war, eine Luftmine über Lengede abwarf – um sie nicht wieder nach Hause zu fliegen – wurden ein Großteil des historischen Ortskerns und 16 Menschenleben ausgelöscht. Unter den getöteten Lengedern waren auch Kinder.

Werner Cleve von der Ortsheimatpflege gibt den Toten ein Gesicht. Er hat zu den Opfern des Luftminenangriffs historische Fotos aus dem teilweise sehr kurzen Leben der Getöteten zusammengetragen. Klaus Jürgens starb dabei als Fünfjähriger, seine Schwester Ingrid war zwei Jahre alt.

Wer hat ein Foto von der Lengederin Ingrid Jürgens?

Werner Cleve auf dem ev. Friedhof an der Gedenktafel, die zum 60. Jahrestag des Abwurfs der Luftmine über Lengede (29.3.1945) aufgestellt worden war. Foto: Archiv / Grohmann

Von Klaus Jürgens und allen anderen Opfern hat Werner Cleve alte Fotos aus der Zeit, als diese Menschen noch ein normales Leben führten. „Außer von Ingrid Jürgens“, sagt der Heimatpfleger. Deswegen bittet er um Mithilfe : Wer Hinweise oder gar Fotos zu oder von Ingrid Jürgens hat, soll sich bei Werner Cleve melden: (05344) 7356 , Werner.Cleve@t-online.de .

„Bombenterror

Während des Gottesdienstes zum Volkstrauertag am vergangenen Sonntag in der evangelischen Kirche von Lengede wurde unter anderem an die Toten durch die Luftmine erinnert – aber auch an die Zusammenhänge, die gesehen werden müssen, wenn vom „Bombenterror“ auf die deutsche Zivilbevölkerung gesprochen wird.

„Vater vergib“

Auf der ersten Seite des Faltblattes zum Gottesdienst in Lengede war das „ Nagelkreuz von Coventry aus der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche in Berlin “ zu sehen. Innen ging es um die „Versöhnungslitanei von Coventry“. Im November 1940 hatten deutsche Bomber die Stadt angegriffen und dabei die Kathedrale von Coventry zerstört. Der damalige Dompropst Richard Howard ließ die Worte „Vater vergib“ in eine der Wände der Ruine der Kirche meißeln.

Coventry steht inzwischen für die Versöhnung

Luftaufnahme von Lengede, am Tag nach dem Abwurf der Luftmine im März 1945. Das Meier-Haus ist rot gekennzeichnet. 1945 war es ein Meier-Haus, früher Haus Nr. 61 und heute Bäcker Straße 6. Foto: Archiv / Cleve, US Airforce

Weiter wurde in dem Faltblatt erläutert, dass die Worte „Vater vergib“ zentrales Element des Versöhnungsgebets von Coventry sind. Das wurde 1958 formuliert und wird seitdem an jedem Freitag um 12 Uhr im Chorraum der Ruine der Kathedrale von Coventry und in anderen sogenannten Nagelkreuz-Zentren der Welt, im Sinne der weltweiten Versöhnung, gebetet.

Am Ende des Versöhnungsgebetes heißt es: „Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem anderen, wie Gott euch vergeben hat in Jesus Christus.“