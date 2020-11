Yoga online beim SV Lengede

Die zweite Corona-Welle mit dem erneuten Lockdown im September trifft auch die Vereine in der Gemeinde Lengede hart. Trainings- und Spielbetriebe mussten erneut fast komplett eingestellt werden. Doch beim SV Lengede will man unbedingt Lebenszeichen aussenden und den Mitgliedern weiter Angebote machen – notfalls auch nur oder immerhin online.

„Den Verantwortlichen des Vereins ist es sehr wichtig, den Zusammenhalt und das Training der Teams und Gruppen so schnell als möglich wieder anbieten zu können. Da wo es machbar ist, haben wir ein Online-Training angeboten“, teilt der Vorsitzende Wolfgang Werner mit.

So gebe es beim SV Lengede digitale Angebote – aus der Ferne, ohne Treffen vor Ort in Hallen oder auf den Plätzen – zum Beispiel beim Yoga und der Leichtathletik. „Dieses wird sehr angenommen, und wir prüfen derzeit mit den Verantwortlichen der Abteilungen, die Angebote auszuweiten“, so Wolfgang Werner weiter.

Seit März kein Training mehr im Wasser

Das geht erstmal gar nicht (Foto von 2013): Training im Wasser, und dann auch noch eng beieinander. Der SV Lengede hatte zwar ein Konzept, das auch in Zeiten von Corona einiges möglich machen sollte, doch das scheiterte (mal wieder) an der Sperrung des Lehrschwimmbeckens in Lengede. Foto: Archiv / Starke

Allerdings sei es für die Gruppen der Wassergymnastik, des Aquajoggings, des Aqua Family und der Seepferdchen-Lerngruppen eine schwere Zeit. Diese Sportler und Sportlinnen dürften bereits seit März, mit Beginn der ersten Corona-Phase, nicht mehr ins Wasser des Schwimmbads.

„Leider konnten wir unser spezielles Konzept für den Sport im Wasser durch die erneute Sperrung des Lehrschwimmbeckens nicht umsetzen“, bedauert Wolfgang Werner.

„Aber sobald die Sportanlagen wieder geöffnet werden, starten wir mit neuem Mut und Zuversicht in den sportlichen Alltag, der vielleicht anders aussehen wird“, betont Wolfgang Werner für den SV Lengede.

Informationen zu den aktuellen sportlichen Abläufen und Möglichkeiten gebe es beim SV Lengede über den Gruppen-Chat, die Internetseite sv-lengede.de und über die Geschäftsstelle des Vereins (Schachtweg 1 in Lengede; Montag, Mittwoch und Donnerstag 9 bis 11.30 Uhr), (05344) 7650 , E-Mail bueroSVL@gmx.de .