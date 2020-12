Gerade weil ältere Menschen beim Thema Corona als Risikogruppe gelten, müssen sie ihre gewohnten Kontakte sehr einschränken. Die womöglich ohnehin im Alter bestehende Gefahr einer Vereinsamung nimmt zu. Die Gemeinde Lengede unternimmt etwas dagegen.

Ab sofort gibt es im Senioren-Servicebüro der Gemeinde (Bodenstedter Weg 13, Lengede) das Angebot sogenannter Entlastungsgespräche, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Diese Einzelgespräche könnten telefonisch oder im Senioren-Servicebüro stattfinden. Eine vorherige telefonische Terminvereinbarung dafür sei unbedingt erforderlich.

Leiterin des Senioren-Servicebüros ist Melanie Kröhl. Die habe in den zurückliegenden Monaten der Pandemie zusammen mit den Seniorenkreis-Leiterinnen und Seniorenkreis-Leitern der einzelnen Ortschaften den Kontakt zu den Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde weiter aufrecht erhalten, teilt Lengedes Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Und: „Die Idee die Möglichkeit des Entlastungsgesprächs noch einmal aktiv zu kommunizieren, ist aus dieser Arbeit heraus entstanden, um auch Seniorinnen und Senioren zu erreichen, die vor der Pandemie vielleicht noch keinen Kontakt zum Seniorenservicebüro hatten.“

„Weniger Austausch mit Freunden, weniger Gespräche am Gartenzaun, kaum Abwechslung im Alltag. Das kann eine große Belastung darstellen, gerade wenn man alleine lebt. Das geht nicht an jedem spurlos vorbei“, heißt es weiter in der Information der Gemeinde Lengede.

Auch das private Umfeld sollte aufmerksam sein

Melanie Kröhl leitet das Senioren-Servicebüro der Gemeinde Lengede. Foto: Gemeinde Lengede

Gefragt sei das gesamte Umfeld (Familie, Nachbarn, Freunde und Bekannte). Es gehe auch darum, aufmerksam zu sein. „Hilfreich ist hier, lieber einmal mehr mit einem Ruf über den Gartenzaun, per Telefon oder per Videoanruf zu signalisieren: Du bist nicht allein! Auch die Postkarte oder ein Brief mit ein paar netten Zeilen hilft, den Alltag und das Gefühl der Einsamkeit zu durchbrechen!“, betont die Gemeinde.

Wenn Mitbürger das nicht auffangen können, gibt es nun das Angebot, dass sich die Menschen zu Gesprächen mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Lengeder Senioren-Servicebüros anmelden und vorbei kommen oder telefonieren.

Begleitung ist erlaubt bei den Gesprächen

Offiziell ist die Rede von „Einzelgesprächen“, aber die Bürgermeisterin betont: „Angeboten werden telefonische aber auch persönliche Gespräche. Begleitpersonen sind selbstverständlich, wie auch bei allen Beratungsgesprächen, während der Pandemie erlaubt.“

Terminvereinbarung vorab per Telefon

Terminvereinbarungen seien während der Öffnungszeiten des Senioren-Servicebüros unter der Telefonnummer (05344) 26 20 883 möglich: Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr, Donnerstagnachmittag von 13 bis 16 Uhr.

Bei „akutem Gesprächsbedarf oder zum Beispiel in Momenten, in denen die Einsamkeit bedrohlich wirkt“ weist die Gemeinde Lengede darauf hin, dass die „Telefonseelsorge“ als Gesprächspartner rund um die Uhr unter den Telefonnummern (0800) 111 0 111, (0800) 111 0 222 oder 116 123 (bundesweit ohne Vorwahl) zu erreichen sei.

Die Telefonische Anmeldung ist wichtig, erläutert Maren Wegener, „da neben den Entlastungsgesprächen auch weitere Beratungs- und Unterstützungsangebote durch das Senioren-Servicebüro (SSB) geleistet werden und Frau Kröhl sich für die oder den einzelnen auch wirklich Zeit nehmen möchte, damit eine angenehme Gesprächsatmosphäre entstehen kann“.

Kontakt zu den Seniorenkreis-Leitern in den Dörfern

Zudem könne es durchaus der Fall sein, dass je nach den Gesprächsbedürfnissen der Seniorinnen und Senioren auch Entlastungsgespräche mit den jeweiligen Seniorenkreis-Leitern oder -Leiterinnen der einzelnen Ortschaften der Gemeinde Lengede vermittelt werden, die manchmal mit ihrem Ohr noch dichter dran seien am jeweiligen dörflichen Geschehen.

Generelle Angebote der Gemeinde Lengede

Maren Wegener listet auch noch sonstige Beratungsangebote für Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Lengede auf:

Das SSB bietet Beratung von Betroffenen und deren Angehörigen rund um das Thema „Pflege“, wie z.B.:

• Inanspruchnahme von Pflege und Krankenversicherungsleistungen

• Organisation von Pflegemöglichkeiten, z.B. Möglichkeiten der ambulanten, teilstationären und stationären Versorgung

• Unterstützungs- und Entlastungsangebote für Angehörige

• Wohnberatung

• Beratung zu Möglichkeiten der technischen Hilfe für den Alltag

• bei der Erstellung von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen.

Es werde neutral und kostenlos über pflegerische, medizinische und soziale Leistungen informiert, versichert die Lengeder Gemeinde-Bürgermeisterin. Ebenso bei Stellung von Anträgen auf:

• Hilfen zum Lebensunterhalt

• Grundsicherung im Alter

• Eingliederungshilfe für Behinderte

• Hilfe zur Pflege

• Wohngeld

• Fernseh- und Rundfunkgebührenbefreiung

• Anträgen auf Feststellung einer Schwerbehinderung