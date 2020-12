Weitere Details zu Klein Lafferdes toten „Kriegshelden“

Wer waren die Heinemanns aus Klein Lafferde, von denen einige im 1. Weltkrieg fielen. Auf dem Gedenkstein vor der Kirche steht der Name viermal. Brüder, wie in dem Film „Der Soldat James Ryan“, waren sie nicht. Das hatte der Pastor im Ruhestand und Ortschronist Berend Kleingeist schnell herausgefunden. Aber er hat ein paar weitere Informationen recherchiert.

So hat Berend Kleingeist gleich einen Fehler in unserer Berichterstattung gefunden. Darin waren wir auf eine Internetseite eingegangen, auf der diverse Denkmäler und Gedenksteine zum 1. Weltkrieg beschrieben werden, so auch das vor der Kirche in Klein Lafferde. Der dort als Gefallener verzeichnete Richard Heinemann wurde laut der Internetseite auf dem Garnisonsfriedhof in Berlin-Neukölln bestattet. „Das stimmt nicht, der liegt hier in Klein Lafferde“, sagt der Ortschronist.

Kirchenbücher als wertvolle Informationsquellen

Wir blättern weiter gemeinsam in Klein Lafferde in den rund 100 Seiten starken Unterlagen, die Berend Kleingeist mit Hilfe anderer über die Kriegszeiten unter anderem zusammengestellt hat. Für die Recherchen nach Namen, Daten und Zusammenhängen sind die alten Kirchenbücher häufig sehr hilfreich. Der Pastor im Ruhestand erklärt bei dieser Gelegenheit, was es mit diesen Informationsquellen auf sich hat.

Die Papptafel mit Porträts und Informationen zu den „Gefallenen“ und „Mitkämpfern“ aus Klein Lafferde währen des 1. Weltkriegs. Foto: Arne Grohmann

Nach der Reformation sei es für die Geistlichen wichtig gewesen, besonders beim Abendmahl, zu wissen, zu welcher Konfession die Gläubigen jeweils gehören. So seien die Kirchenbücher mit den Angaben zu Taufen und Beerdigungen entstanden. Diese böten mal mehr mal weniger Inhalt. „Bei einigen sind zu den Daten auch ganze Familiengeschichten dabei“, sagt Berend Kleingeist. Später seien noch Trauungen, Konfirmationen und Informationen zu den Eltern, deren Berufen, dazu gekommen.

Und der frühere Pastor macht gleich den nächsten interessanten Ausflug. Früher sei noch direkt an der Kirche in Klein Lafferde beerdigt worden, erst später am „Lengeder Weg“, ab 1910. Deswegen gebe es auch neben dem Kirchen- ein sogenanntes Beerdigungsbuch. Da stünden auch Todesursachen drin.

Kriegsgefangene starben an der Spanischen Grippe

Und Berend Kleingeist fand heraus, dass dort auch drei Kriegsgefangene aus dem 1. Weltkrieg bestattet wurden. „Die waren hier in der Landwirtschaft eingesetzt, sie starben alle nach dem Krieg an der ‘Spanischen Grippe’.“ Der Belgische Soldat sei später zurück in seine Heimat überführt worden. So was sei nur geschehen, wenn sich die Angehörigen das leisten konnten.

Zurück zu den Heinemanns aus Klein Lafferde, die im 1. Weltkrieg kämpften und starben, teilweise nach Kriegsende an den Folgen. Aus den Aufzeichnungen des Ortschronisten geht hervor, dass es auch einen Alfred Heinemann gab, der in Braunschweig bestattet wurde. Der stehe zwar nicht auf dem Klein Lafferder Gedenkstein, sei aber wahrscheinlich ein Cousin des dort verzeichneten Arthur Heinemann.

Klein Lafferde währen der Revolution von 1848

Alfred Heinemann habe ebenfalls Informationen zur Vergangenheit zusammengetragen, weiß Berend Kleingeist. Nach Informationen durch seine Mutter habe Alfred etwas zu den Ereignissen rund um die deutsche Revolution 1848 in Klein Lafferde zusammengetragen.

Dann kommt Berend Kleingeist wieder auf den Gedenkstein zum 1. Weltkrieg in Klein Lafferde zurück. Dieser sei am 2.7.1922 eingeweiht worden. Die Namen auf dem Stein seien auch auf einer Eichentafel in der Kirche aufgehängt worden.

Häuser bekamen wegen der Brandschutzversicherungen Nummern

Bei Heinrich und Albert Heinemann stehen noch die Nummern 49 und 117 hinter den Namen. Das seien aber nicht deren Einheiten im Krieg, sondern schlicht die Hausnummern der beiden in Klein Lafferde gewesen. Auch da macht Berend Kleingeist einen kleinen lehrreichen Schwenk. Denn mit der Einführung der Brandversicherung seien die Häuser in einem Dorf, ohne Straßennamen dazu, einfach durchnummeriert worden.

Kriegsbegeisterung in den Predigten

In den zusammengetragenen Informationen von Berend Kleingeist lässt sich sehr lange schmökern und blättern. Bewegend sind auch die Ausführungen im Tagebuch während des 1. Weltkriegs des Bürgers Karl Voges. Im Eintrag vom 9. Juli 1916, da lief der 1. Weltkrieg schon zwei Jahre, gibt es eine Passage zur Predigt des Lengeder Pastors Bünte. Dieser habe seinen Tenor geändert, heißt es in dem Tagebuch. Die anfängliche Kriegsbegeisterung mit Verweis auf die deutschen Siege sei dem Verweis auf die aktuelle Not des Volkes gewichen.

Der Gedenkstein vor der ev. Kirche in Klein Lafferde für den 2. Weltkrieg. in diesem starben vier von den fünf Brüdern der Familie Möllring. Foto: Arne Grohmann

Außerdem schrieb Karl Voges damals auf: „Er sagte aber zum Schluss der Predigt die Worte, sollte der Krieg noch Wochen oder Monate dauern, dann so müßten wir alle doch feste durchhalten!“ Der Tagebuchschreiber führt direkt danach aus, was wohl sei, wenn es doch noch „ein ganzes Jahr und darüber hinaus dauert“.

Daraus wurde nichts, sogar erst 1918 endete der 1. Weltkrieg – und führte mehr oder weniger direkt in den 2. Weltkrieg von 1939 bis 1945. Der brachte Klein Lafferde den nächsten Gedenkstein, diesmal für die Toten und Vermissten dieses großen Krieges in der Welt.

„James Ryan“ gab es im 2. Weltkrieg in klein Lafferde

Und der brachte schließlich doch Klein Lafferde die Geschichte vom „Soldat James Ryan“. Denn Berend Kleingeist weiß, dass von den fünf Brüdern der Familie Möllring vier im 2. Weltkrieg ihr Leben ließen.